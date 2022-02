Wie die Polizei mitteilt, hat am Mittwochabend ein Unbekannter in Speyer mit Waffengewalt eine Supermarkt-Kasse ausgeraubt. Der Mann habe sich zuerst als Kunde an der Kasse angestellt und auch Waren aufs Band gelegt. Als er zahlen sollte, habe er plötzlich die Kassiererin mit einer Pistole bedroht und Geld aus der Kasse gefordert. Nach Polizeiangaben habe er das Geld und seinen Einkauf in einen Stoffbeutel gesteckt und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Der Täter war etwa 18 bis 20 Jahre alt und sprach mit pfälzer Dialekt. Die Kripo Ludwigshafen bittet um Hinweise.