Südpfalzdocs helfen

Das Netzwerk junger Hausärzte in der Südpfalz will mit weiteren Projekten dem Hausärztemangel entgegenwirken. Im Internet bieten die „Südpfalzdocs“ jetzt digitale Hilfestellung für Berufsanfänger.

Neueinsteiger werden nicht alleingelassen, sagt Dr. Jonas Hofmann-Eifler, der die „Südpfalzdocs“ gegründet hatte. Er hat sechs Filme gedreht und ins Internet gestellt, in denen unter anderem Hinweise zur Abrechnung von Hausarztleistungen gegeben werden, oder zur Digitalisierung in der Praxis. Haben die jungen Ärzte während der Behandlung eines Patienten eine Frage, können sie per Messenger-Dienst Kontakt zu Kollegen aufnehmen und bekommen binnen weniger Minuten eine Antwort. Der Hausärztemangel in der Südpfalz werde immer gravierender, sagt Jonas Hofmann-Eifler. Allein in Kandel seien derzeit drei Arztsitze unbesetzt und in Bad Bergzabern sogar vier.