per Mail teilen

Wer macht diesmal das Rennen in der Südpfalz? Traditionell eigentlich immer die CDU - bei der Bundestwagwahl 2021 auch?

Lange Gesichter bei der CDU in der Südpfalz nach den ersten Prognosen. CDU-Kandidat Thomas Gebhart zeigte sich enttäuscht:

Die SPD lag zunächst vorne, kurz vor 21 Uhr führt die CDU mit leichtem Vorsprung. Die Wahl in der Südpfalz gleicht am Sonntagabend einem Krimi. Denn: In der Südpfalz hat immer schon die CDU das Direktmandat gewonnen - Thomas Gebhart hat es 2017 mit 40 Prozent der Erststimmen geholt.

Für die SPD tritt Thomas Hitschler an

Thomas Hitschler von der SPD landete bei der Bundestagswahl 2017 mit 26 Prozent abgeschlagen auf Rang 2. am Sonntag zeigte er sich im SWR-Fernsehen entspannt. Der Spitzenkandidat der SPD sieht in den Hochrechnungen ein klares Ergebnis zugunsten des Kanzlerkandidatens seiner Partei: "Da gab es sehr viele Rückmeldungen, dass die Menschen gerne Olaf Scholz als Bundeskanzler dieses Landes hätten."

Für die Grünen tritt wieder Tobias Lindner an. Aber als vierter im Bunde ist Volker Wissing in den Ring gestiegen, FDP-Landeschef und Generalsekretär seiner Partei.