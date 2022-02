Südpfalz solidarisch mit der Ukraine

per Mail teilen

Es ist nicht zu übersehen: Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine leuchtet das Hambacher Schloss in den Farben Blau-Gelb. Politiker aus der Region rufen zum Helfen auf.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung verurteilen Neustadt an der Weinstraße und die Stiftung Hambacher Schloss den russischen Krieg gegen die Ukraine "aufs Schärfste".

Die russische Invasion stelle einen Angriff auf grundlegende Werte einer regelbasierten, multilateralen Staatenordnung dar, die auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und dem Grundsatz der friedlichen Konfliktaustragung beruhe. Die Lage sei "zutiefst bedrückend" - sowohl in der Ukraine als auch hier in Deutschland, wo sich Menschen aus der Ukraine um Freunde und Angehörige in der Heimat sorgten.

"In dieser zutiefst bedrückenden Lage gilt unsere Solidarität der Ukraine, insbesondere allen Ukrainerinnen und Ukrainern, die Opfer zu beklagen haben und die zur Flucht gezwungen wurden. Wir fühlen uns auch allen in Deutschland lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern verbunden, die nun in Angst leben aus Sorge um Familienangehörige und Freunde."

Hambacher Schluss leuchtet bis 3. März für die Ukraine

Das Hambacher Schloss erstrahle als Zeichen der Solidartät bis zum 3. März in Blau-Gelb, den Nationalfarben der Ukraine. Eine Solidarität europäischer Völker, die auch das Hambacher Fest von 1832 geprägt habe. Die Stadt und die Stiftung betonen: Sie treten ein gegen Krieg, Unterdrückung und systematische Desinformation, für Frieden, Freiheit und ein von Respekt und Toleranz geprägtes Miteinander.

Südpfälzer Verwaltungschefs unterstützen Spendenaufruf

Konkret zum Helfen rufen die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim, CDU) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße, CDU) sowie der Oberbürgermeister Thomas Hirsch (Landau, CDU) auf. Sie unterstützen einen Spendenaufruf der südpfälzischen Serviceclubs von Round Table und Ladies Circle.

Diese organisieren jedes Jahr einen Weihnachtspäckchen-Konvoi mit Spenden nach Osteueropa. "Jetzt brauchen die Menschen dort unsere schnelle Hilfe, um den Geflüchteten aus der Ukraine in akuter Not beizustehen", stellten die Verwaltungschefs gemeinsam klar.

Fünf Lkw bereit für Hilfstransporte nach Osteuropa

Über die Kontakte der Organisatorinnen und Organisatoren erreichten die Serviceclubs zurzeit Hilferufe, dass sowohl in der Ukraine als auch an der europäischen Grenze dringend humanitäre Hilfe benötigt werde. Fünf Lkw seien schon startklar. Der Bedarf an humanitärer Hilfe sei riesig.

Gebraucht würden vor allem Geldspenden und Kontakte zum medizinischen Großhandel. Die Güter sollen über die Südpfälzer Stiftung eingekauft und in die Grenzregionen nach Polen und Moldawien transportiert und dort abgeholt werden.

Brechtel, Seefeldt und Hirsch sind sich einig: "Wir sind sicher, dass die Menschen aus der Südpfalz erneut ihre Hilfsbereitschaft beweisen."