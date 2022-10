Die Firma Vulcan Energie darf in der Südpfalz nach Erdwärme und Lithium suchen - mit speziellen Fahrzeugen, die den Untergrund untersuchen - auch "Rütteln" genannt.

Solche Fahrzeuge könnten nun bald durch mehrere Ortschaften der Südpfalz fahren. dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat dem Vorhaben nun zugestimmt. Das hat das Amt dem SWR am Montag mitgeteilt. Die Firma will am 18. Oktober mit den Untersuchungen starten. Bereits einen Tag vorher sollen laut einer Sprecherin vor Ort in einer Art Testlauf die Fahrzeuge und Messgeräte kalibriert werden. Insgesamt sollen die 3D-seismischen Untersuchungen zwei Wochen lang dauern.

Bei den Untersuchungen, die auch als "Rütteln" bekannt sind, werden Fahrzeuge - sogenannte Vibrotrucks - losgeschickt, die Schwingungen erzeugen. Diese werden dann vom Gestein zurückgeworfen und an der Oberfläche aufgezeichnet. Vulcan Energie will damit in der Südpfalz das Vorkommen von Erdwärme und vom Rohstoff Lithium genauer untersuchen.

Wo in der Südpfalz soll "gerüttelt" werden?

Die 3D-seismischen Messungen betreffen die Städte und Gemeinden Offenbach an der Queich, Impflingen, lnsheim, Herxheim bei Landau, Billigheim-lngenheim und Rohrbach, die alle im Landkreis Südliche Weinstraße liegen. Außerdem soll der Untergrund bei Steinweiler und Erlenbach bei Kandel im Landkreis Germersheim, sowie bei der kreisfreien Stadt Landau in der Pfalz getestet werden. Somit soll eine Fläche von rund 80 Quadratkilometern untersucht werden.

Neben Erdwärme soll Akku-Rohstoff Lithium gewonnen werden

Die Firma Vulcan Energie betreibt das Geothermiekraftwerk in Insheim (Kreis Südliche Weinstraße). Dort will sie eine Lithium-Demonstrationsanlage in Betrieb nehmen. Ziel der Firma ist es, den für die Mobilitätswende wichtigen Rohstoff Litihium zu fördern. Dieser soll als Nebenprodukt bei der Gewinnung von Erdwärme abfallen. Vulcan Energie will bis 2025 bereits Lithium für eine Million Autobatterien fördern.

Am Standort Insheim gewinnt Vulcan Energie bereits Erdwärme. SWR

Suche in der Pfalz nach Erdwärme und Lithium

Nicht nur Vulcan Energie, auch andere Firmen suchen in der Pfalz nach Standorten, um Erdwärme und Lithium zu gewinnen. Die Vorder- und Südpfalz ist vom Landesamt für Geologie und Bergbau in sogenannte Aufsuchungsfelder aufgeteilt worden. Das Gebiet von Vulcan Energie reicht von Ludwigshafen über Mutterstadt und Neustadt bis zur französischen Grenze. Unter anderem plant das Unternehmen, mit Probebohrungen in Neustadt-Geinsheim und Haßloch nach Erdwärme zu suchen. Auch das Unternehmen Deutsche Erdwärme hat Gebiete vom Landesamt zugesprochen bekommen. Die Stadtwerke von Speyer und Schifferstadt ebenfalls.