Gastro-Mitarbeiter gehören auch zur Impfgruppe 3 und können sich für einen Impftermin registrieren lassen. Das teilte die Landesregierung auf Anfrage der Landkreise Germersheim, Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau mit.

Die beiden Landkreise und die Stadt Landau teilten am Dienstag mit, sie hätten nach "vielfachen Anfragen" beim Land erfahren, dass auch Gastromitarbeiter in Rheinland-Pfalz zur Priorisierungsgruppe 3 gehören. Die Beschäftigten in Restaurants, Cafés oder Kneipen werden damit in der Impfreihenfolge gleichgestellt mit Menschen über 60, Menschen mit Vorerkrankungen, Lehrern oder medizinischem Personal. Diese Impfgruppe kann sich seit dem 23. April für einen Impftermin registrieren lassen.

DEHOGA überrascht und erfreut

Der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA), Gereon Haumann, zeigte sich auf SWR-Nachfrage überrascht. Sein Verband wisse noch nichts von der neuen Regelung. "Wir würden das aber sehr begrüßen", sagte Haumann. Es sei für die Beschäftigten in der Gastronomie und auch für Gäste eine gute Maßnahme.

Corona-Virus: Gastro-Mitarbeiter besonders gefährdet

Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) sowie die beiden Landräte Dietmar Seefeldt (CDU) und Fritz Brechtel (CDU), sagten laut einer Mitteilung, es sei richtig, dass Beschäftigte in der Gastronomie auch geimpft werden könnten. Das Personal sei "in ständigem Kontakt mit den Besucherinnen und Besuchern und damit einem erhöhten Infektionsrisiko" ausgesetzt.

Ab Juni sollen Priorisierungsgruppen wegfallen

Noch bis Juni soll die Impfreihenfolge bundesweit aber auch in Rheinland-Pfalz aufrecht erhalten werden. Sobald genügend Impfstoff im Land vorhanden ist, will die Landesregierung die Impfungen für alle Bürger, ohne die Priorisierungen, freigeben.