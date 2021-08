Experten suchen weiter nach der genauen Ursache für das verunreinigte Trinkwasser in der Verbandsgemeinde Lingenfeld und der Ortsgemeinde Zeiskam. Nach Angaben der Kreisverwaltung Germersheim haben sich am Mittwoch Mitarbeiter unter anderem von Gesundheitsamt und Wasserwerken getroffen und Messergebnisse ausgewertet. Es gebe zwar erste Hinweise, an welchen Stellen die Wasserbelastung auftrat. Es sei aber noch unklar, wie lange die Störung andauern wird. Experten raten weiter dazu, das Trinkwasser abzukochen. Vor wenigen Tagen war bei Wasserproben ein erhöhter Gehalt an Coli-Bakterien festgestellt worden.