Zwei vermisste Personen mit Polizeihubschraubern entdeckt

Einsatzkräfte der Polizei haben am Abend in Speyer und Frankenthal mit umfangreichen Suchaktionen vermisste Personen entdeckt. In Frankenthal-Flomersheim wurde ein 81-jähriger vermisst. Der demente Mann musste bereits in der Vergangenheit mehrfach gesucht werden. Ein Hubschrauber entdeckte den unterkühlten Mann schließlich mit seinem Fahrrad auf der B9 in Richtung Ludwigshafen. In Speyer wurde nach Polizeiangaben am späten Nachmittag ein Kind vermisst gemeldet und konnte nach einer Suche mit dem Polizeihubschrauber wohlbehalten aufgefunden werden.