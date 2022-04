Nach Sturmtief in der Pfalz bisher keine größeren Schäden

per Mail teilen

Am Donnerstag war es in der Pfalz zwar stürmisch. Die vorhergesagten orkanartigen Windböen blieben aber aus. Und auch von Sturmschäden ist die Pfalz laut Polizei verschont geblieben.

Am Donnerstag hatte das Sturmtief über Deutschland die Vorder- und Südpfalz nicht so hart getroffen, wie von Wetterexperten erwartet. Der Wind pfiff zwar recht stark in der Rheinebene mit bis 70 Stundenkilometern und auf den Höhen des Pfalzerwalds gab es Sturmböen. Größere Schäden sind in der Pfalz aber ausgeblieben. Allerdings gab es aufgrund des Sturms Ausfälle und Verspätungen bei der Bahn.

Pfalz: Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr

Grund war ein Sturmschaden an einer Bahnstrecke im Neckartal. Dadurch kam am Donnerstagnachmittag auch in der Pfalz zu Bahnausfällen und starken Verspätungen, vor allem bei den S-Bahnen der Linien 1 und 2. Starke Sturmböen hatten zwischen Neckargemünd und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) eine Oberleitung beschädigt. Die Reparatur der Strecke dauerte nach Angaben der Bahn bis 20 Uhr.

Steigt die Hochwassergefahr in der Pfalz?

Nach Auskunft des Wetterbüros Klima-Palatina in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) setzt am Freitagmittag in der Pfalz ein starker Dauerregen ein.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in der Pfalz gebietsweise mit Niederschlägen von bis 50 Litern pro Quadratmeter. Und das Pfälzer Wetterbüro warnt, dass auch kleinere Bäche in der Region rasch und stark ansteigen und über die Ufer treten könnten.

Am Freitagabend könnten die Niederschläge dann teilweise auf den Bergen in Schnee oder Schneeregen übergehen. Auch die Glatteisgefahr steige. In der Vorder- und Südpfalz soll es bis Samstagmorgen durchregnen.

Klimawandel: mehr Stürme und Starkregen als früher?

Frühjahrsstürme sind nichts Ungewöhnliches, sagt Klimaexperte Wolfgang Lähner:

"In der Größenordnung hatten wir in diesem Winter schon zwei bis drei Stürme in der Pfalz."

Er habe gemeinsam mit anderen Klimaforschern das Wetter der vergangenen 250 Jahre untersucht. Dabei hätten sich keine Erkenntnisse ergeben, dass Wetterextreme wie Stürme und Starkregen in der Region in den vergangenen 100 Jahren deutlich zugenommen haben, so Lähner.