Welche Themen aus der Pfalz haben Sie 2023 am meisten interessiert? In der Top Ten sind Hundewelpen, bissige Fledermäuse, aber auch eine Massenschlägerei gelandet. Hier der Überblick.

2023 war ein bewegtes Jahr mit vielen unterschiedlichen Themen - auch in der Vorder-und Südpfalz. Die folgenden haben Sie am meisten interessiert.

Die meisten Klicks bei den Artikeln aus der Vorder-und Südpfalz bekam 2023 ein Beitrag über die drolligen Hundewelpen, die im Sommer in einem Weinberg bei Deidesheim gefunden wurden. Das Tierheim Frankenthal nahm die zehn Welpen samt Hundemutter auf und vermittelte alle in ein neues Zuhause.

Gesichtsschleier beim Autofahren verboten

Eine Muslimin darf beim Autofahren keinen Gesichtsschleier tragen - das entschied im Juli das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße. Der Artikel stieß auf großes Interesse - und kam bei den Klicks auf Platz 2.

Zweifacher Mörder flieht am Baggersee

Auf Platz 3 landete der Artikel über einen geflohenen Mörder aus der JVA im baden-württembergischen Bruchsal, der den Beamten bei einem Ausflug an einen Pfälzer Baggersee im Kreis Germersheim entkam. Der Straftäter ist noch immer auf der Flucht. Die Flucht eines weiteren Häftlings - diesmal nach einem Arztbesuch im Klinikum Ludwigshafen - sorgte inzwischen erneut für Diskussionen.



Pfälzer Gastwirt unter Mordverdacht

Auch von einem Gastwirt unter Totschlagsverdacht, der aus dem pfälzischen Weisenheim am Berg stammt, fehlt jede Spur. Der Mann steht im Verdacht, im Juni einen Angestellten getötet zu haben. Die Türkei will den Mann allerdings nicht ausliefern. Der Fall sorgte für Aufsehen und für großes Interesse auch bei unseren Usern.

Gräfenau-Schule Ludwigshafen schlägt Alarm

Für ein großes Medienecho bundesweit sorgte eine Nachricht der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen: Dort mussten fast 40 Schüler die erste Klasse wiederholen - vor allem wegen mangelnder Deutschkenntnisse. Unser Artikel dazu:

Massenschlägerei auf dem Weinfest

Man stellt es sich so beschaulich vor: Wandern und Weintrinken in der Pfalz. Ein sehr unangenehmes Ende nahm hingegen diese Wanderung im September in Freinsheim. Sie artete aus - und sorgte natürlich für zahlreiche Klicks.

Entführung eines Mädchens in Edenkoben

Groß berichtet haben wir auch über die Entführung eines zehnjährigen Mädchens auf dem Schulweg in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße). 2024 muss sich der Mann wegen der Vorwürfe vor Gericht verantworten.

Tödlicher Unfall auf der A61

Zu den tragischen Nachrichten aus dem Jahr 2023 gehörte auch der Unfall einer Familie auf der A61 in der Pfalz.

Für die Kinder wurde ein Spendenkonto eingerichtet. So kamen mehr als 100.000 Euro für die Hinterbliebenen zusammen.

Beifahrer stirbt bei Sandbahnrennen

Ein weiterer schwerer Unfall erschütterte 2023 die Pfalz. Beim Sandbahnrennen am 3.Oktober im südpfälzischen Herxheim starb der Beifahrer eines Motorradgespanns.

Fledermaus flippt in der Pfalz aus

Und auch dieser Artikel hat für großes Interesse - und möglicherweise auch für einige Verwunderung - gesorgt: