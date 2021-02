Das Studierendenwerk Vorderpfalz verteilt kostenlose FFP-2-Masken an bedürftige Studierende in Germersheim. Nach Angaben einer Sprecherin werden 500 Masken ausgegeben. Das Studierendenwerk will damit die Studenten finanziell entlasten. In der Pandemie seien die Einnahmen vieler Studierenden eingebrochen- auch am Campus in Germersheim.