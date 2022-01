Landau: Studierende kehren an die Uni zurück

Rund 8000 Studierende werden sich ab Montag auf die verschiedenen Standorte der Uni Landau verteilen. Eine Rückkehr zur Normalität ist das aber noch lange nicht, sagt die Campusleitung.

Norbert Wenning von der Campusleitung der Uni Landau wägt seine Worte sorgfältig ab. Große Euphorie will er zum Start ins Wintersemester mit 3G nicht aufkommen lassen: "Wir freuen uns auf das neue Semester. Aber wir wissen auch, dass es da noch viel Unsicherheit gibt - sowohl bei den Lehrenden als auch bei den Studierenden." Da gebe es schließlich auf beiden Seiten Personen, die Kinder haben, um die sie sich sorgen, oder ältere Angehörige, die sie nicht gefährden möchten.

"Die Situation, dass viele Menschen wieder in einem Raum sind, wird erstmal Unbehagen auslösen."

Wenning ist nicht nur Lehrender, er ist auch Mitglied der Campusleitung. Als solches hat er die letzten Monate damit zugebracht, den Unistart vorzubereiten: "Wir haben ein Konzept erarbeitet, um Präsenzveranstaltungen möglichst gut und sicher durchführen zu können."

Vorerst keine vollen Hörsäle

Vor einem Jahr habe man auch ein Konzept gehabt, und bis kurz vor Semsterstart an eine Rückkehr in die Uni geglaubt, erinnert sich Wenning. Wenige Tage vorher schmiss die Landesregierung die Pläne dann um; es blieb beim Studium von daheim aus. Das wird dieses Jahr nicht passieren, glaubt Wenning.

Lehrveranstaltungen nur mit 3G

Auch, weil die Regeln noch immer relativ streng sind: Die Lehrveranstaltungen können nur von Getesteten, Geimpften oder Genesenen besucht werden. In jedem Seminar, in jeder Vorlesung müssen alle Kontakte erfasst werden. Die Lehrenden müssen vorher eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung erstellen. Außerdem gilt entweder Abstand oder Maske. Einen bis zum letzten Sitz gefüllten Hörsaal werde man in diesem Semester an der Hochschule in Landau ohnehin noch nicht zu sehen bekommen: Ab 100 Teilnehmern finden Veranstaltungen nur digital statt.

Vorfreude bei Studierenden

Lena Busch gehört nicht zu den Studierenden, die dem Semesterstart mit Unbehagen entgegensehen.

Sie studiert im sechsten Semester Wirtschaftswissenschaften und Betriebspädagogik. Das sei kein Studium gewesen in den letzten Semestern, sagt sie, keine Uni, wie man sie kennt. Vor allem der Austausch habe ihr gefehlt. "Ich freue mich total darauf, wieder an der Uni zu sein!"