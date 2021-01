An der Hochschule Ludwigshafen startet zum kommenden Wintersemester der neue Studiengang „Hebammenwissenschaft“. Dieses Studium soll die Ausbildung an Hebammenschulen ersetzen. Nach Hochschul-Angaben es der bislang einzige Hebammenstudiengang in Rheinland-Pfalz. Hintergrund ist ein Gesetz zur Reform der Hebammenausbildung. Ab 2023 wird die Ausbildung nur noch an einer Hochschule möglich sein und nicht mehr an einer Hebammenschule.