Wie glücklich sind die Ludwigshafener mit ihrer Wohnung?

Die Hochschule Ludwigshafen hat am Freitag uftrag der Stadtverwaltung mit einer Studie zum Wohnbedarf in Ludwigshafen begonnen. Denn bezahlbarer Wohnraum wird ein zunehmendes Problem in der Stadt.

Eine Häuserreihe in Ludwigshafen nahe dem Stadtzentrum, zwischen Hauptbahnhof und Hochstraße. SWR

Wie die Hochschule Ludwigshafen mitteilt, soll die Studie unter anderem Einblick geben, wie zufrieden die Menschen in Ludwigshafen mit ihrer Wohnsituation sind. Ludwigshafen sei zuletzt sehr gewachsen, 10.000 neue Einwohner kamen in den vergangenen sieben Jahren dazu. Diese bräuchten alle Wohnraum.

Zufriedenheit in verschiedenen Bürgergruppen betrachten

Für die Studie werden in einem ersten Schritt die Stadtverwaltung und soziale Beratungsstellen interviewt, im zweiten Schritt sollen dann Bürger zu ihrer Wohnsituation befragt werden. Verschiedenste Bevölkerungsgruppen sollen gehört werden, wie zufrieden sie mit ihrer Wohnsituation in der Industriestadt sind. Dazu gehören insbesondere Familien, Alleinerziehende, Alleinstehende, Studentinnen und Studenten, ältere Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund.

"Das Wohnen gehört zu den dringlichsten Zukunftsfragen, in denen sich Forschung und soziale Innovation verbinden muss."

Unter anderem will die Hochschule von den Bürgern wissen, ob es Umzugspläne gibt und wenn ja, warum. Es soll erörtert werden, wie nach Ansicht der Bürger eine gute und bezahlbare Wohnung aussehen soll.

Die Ergebnisse der Studie sollen nach Angaben der Hochschule Ludwigshafen später als Grundlage für politische Entscheidungen im städtischen Wohnungsbau dienen. Im Laufe des nächsten Jahres soll sie fertig sein.

Mietsteigerung, Leerstand und illegale Herbergen

Die Frage der Wohnsituation ist in Ludwigshafen ein beständiges Thema. Die Mieten in Ludwigshafen sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Laut Mietspiegel der Stadt im Jahr 2019, lag der durchschnittliche Mietpreis 2017 noch bei 5,96 Euro, 2019 lag er bei 6,85 Euro.

Manche Stadtteile wie etwa Ludwigshafen-Oppau leiden auch unter einer hohen Anzahl an teils illegal eingerichteten Monteurwohnungen. Wie der dortige Ortsvorsteher mitteilt, sei die Vorgehensweise immer gleich: Einfamilienhäuser würden aufgekauft, notdürftig hergerichtet, mit mehreren Betten vollgestellt und dann an Monteure für 20,30 Euro am Tag vermietet. Gegen die Folgen davon haben Anwohner bereits Petitionen eingereicht.

Obwohl es Tausende Wohnungssuchende auf der Warteliste der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG in Ludwigshafen stehen, bleiben viele Häuser in Ludwigshafen außerdem gerade unbewohnt. Mehr als 1.000 Wohnhäuser stehen in Ludwigshafen aktuell leer.

Wohlfühlfaktor beim Bauen bedenken

Neben der Bezahlbarkeit von Wohnungen ist den Bürgern in Ludwigshafen aber auch jetzt bereits wichtig, wie es um ihre Wohnungen aussieht. Auch diese Aspekte zählen zur Zufriedenheit hinzu. So wehren sich die Bürger etwa in Ruchheim dagegen, dass Grünflächen in ihren Straßenzügen für Neubauten weichen sollen.