Früherer Kirchenpräsident Stempel hat sich für NS-Täter eingesetzt

War der ehemalige Kirchenpräsident der Pfalz, Hans Stempel, Nationalsozialist? Eine aktuelle Studie der Evangelischen Akademie der Pfalz hat sich der Frage angenommen und sagt: Nein.

Nach Hans Stempel (1894-1970) sind mehrere Straßen benannt, unter anderem in Landau und in Speyer. Er war von 1948 bis 1964 der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz und hat sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs für NS-Täter engagiert. Mit genau diesem Detail seiner Vergangenheit hat sich nun der Historiker Nicholas Williams in einem Forschungsprojekt an der Evangelischen Akademie der Pfalz beschäftigt. Wie kann es sein, dass ein Pfarrer sich auf der einen Seite für die deutsch-französische Versöhnung eingesetzt hat und auf der anderen Seite für die Freilassung von NS-Tätern?

Das war Hans Stempel. Evangelische Kirche der Pfalz

Historiker: Stempel kann Blindheit vorgeworfen werden

Williams berichtet in seinem Buch, dass diejenigen, die NS-Täter unterstützt haben, häufig überhaupt nicht darauf geachtet haben, welche Taten diese begangen hatten. Diese Blindheit für die Taten sei in der damaligen Bundesrepublik und der DDR normal gewesen. "Lange Zeit gab es die Wahrnehmung: Der Nationalsozialismus, die Kriegsverbrechen, das waren im Wesentlichen Hitler, Himmler und Göhring und alle anderen waren nur Mitläufer." In vielen Fällen habe man von "Bauernopfern" gesprochen und das sei eine verzerrte Wahrnehmung der Wirklichkeit gewesen.

"Lange Zeit gab es die Wahrnehmung: Der Nationalsozialismus, die Kriegsverbrechen, das waren im Wesentlichen Hitler, Himmler und Göhring und alle anderen waren nur Mitläufer."

Freundschaft mit ehemaligem KZ-Arzt

Stempel war befreundet mit einem Arzt, der im KZ Natzweiler-Struthof Giftversuche an Häftlingen durchgeführt hatte. Der Historiker sagt dazu, er habe in den Quellen keinerlei Hinweise darauf finden können, dass die "mörderische Schuld" des Arztes eine Rolle in der Freundschaft gespielt habe. Was eine Blindheit gegenüber den Taten nahe lege. Williams vermutet, dass Hans Stempel keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Positionen gesehen hat.

Kirchenpräsidentin Wüst wirbt für Kontextualisierung

Bei der Vorstellung der Forschungsergebnisse am Montag war auch die aktuelle Kirchenpräsidentin der Pfalz, Dorothee Wüst, dabei. Sie wirbt für eine Kontextualisierung der Geschichte von Hans Stempel. Der Theologe habe als Kind des Ersten Weltkriegs Traumatisches erlebt und sei von einem hohen seelsorgerischen Antrieb und einem "komplexen Schuldverständnis" geprägt gewesen.

In der Verwaltung der Landeskirche hängt ein Gemälde von Stempel. Abhängen will es Wüst nicht: "Ich denke, wenn was abgehängt wird, dann beschäftigt sich auch niemand damit."

Bei der Vorstellung der Studie und des dazugehörigen Buchs waren viele Menschen anwesend. Evangelische Kirche der Pfalz

Landauer Oberbürgermeister sieht Namen kritisch

Für den Oberbürgermeister der Stadt Landau Dominik Geißler (CDU) ist die Diskussion um die Hans-Stempel-Straße jetzt eröffnet: "Jetzt muss erstmal mit den Bürgern geredet werden. Ich sehe den Namen jetzt durchaus kritisch." Auch ein Anwohner aus der Hans-Stempel-Straße in Landau schließt sich der Meinung des OB an. Er persönlich sei für eine Umbenennung, aber es brauche eine breite Diskussion. Und er können es auch nachvollziehen, wenn andere Bürger da anderer Meinung seien. Auch in Speyer steht die Hans-Stempel-Straße auf dem Prüfstand.