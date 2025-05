Studie der IHKs: Was hilft gegen Wirtschaftskrise

Hohe Energiepreise, Fachkräftemangel, Ukraine-Krieg - die Wirtschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar musste - und muss noch - auf viele Herausforderungen eingehen. Dafür benötigte es einen stabilen Wirtschaftsraum, einen guten Branchenmix und Innovation - so die Macher der Studie. Die Region habe zwar Potential und zeichne sie auch durch viele Hochschulen und Forschungsinstitutionen aus, aber die Innovationen würden sich zu wenig in die Gründung neuer High-Tech-Firmen und in Patentanmeldungen niederschlagen - so das Studienergebnis. Ein Innovationsfonds, eine schnellere Genehmigung von Firmenansiedlungen und eine bessere Vernetzung aller Wirtschaftsakteure sollen da in Zukunft Abhilfe schaffen.