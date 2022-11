Stromsparen in Ludwigshafen: Licht aus an den Hochstraßen

Stadt will Vorbild sein

Die Stadt Ludwigshafen will rund 150.000 Kilowattstunden Strom in der Energiekrise einsparen. Deshalb wird jetzt die Straßenbeleuchtung an den Hochstraßen Nord und Süd abgeschaltet - mit Ausnahmen.

Panoramablick auf die Hochstraße Nord in Ludwigshafen SWR "Es ist wichtig, dass wir als Verwaltung ein Zeichen setzen und gemeinsam mit Industrie und den Bürgern und Bürgerinnen Ressourcen schonen", sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) in einer Mitteilung. Die Straßenbeleuchtung der Hochstraße Nord und der Hochstraße Süd in Ludwigshafen wird ab Montag ausgeschaltet - betroffen ist der Bereich der sogenannten Pylonbrücke über dem Ludwigshafener Hauptbahnhof. Dafür werden laut Verwaltung Kabel abgeklemmt oder umgelegt. "Wichtig, dass wir als Verwaltung ein Zeichen setzen." Hochstraße Nord und Süd: Ein-und Ausfahrten bleiben beleuchtet Allerdings sollen aus Sicherheitsgründen die Ein- und Ausfahrten für Verkehrsteilnehmer weiter beleuchtet bleiben. Durch das Abschalten sollen laut der Stadt jährlich rund 150.000 Kilowattstunden Strom gespart werden. Das entspricht dem Stromverbrauch von 38 Einfamilienhäusern pro Jahr - wenn man einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden zugrunde legt. Ludwigshafen 1,5 Milliarden Euro Steuergelder? Beim Umbau der Hochstraßen in Ludwigshafen droht Kostenexplosion Die Kosten für den Umbau des Hochstraßen-Systems in Ludwigshafen steigen weiter. Nach Angaben der Stadtverwaltung könnten sie auf knapp 1,5 Millarden Euro anwachsen. mehr... 13:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Stadt Ludwigshafen: Jedes Jahr fünf Prozent mehr Strom einsparen Energie bei der Straßenbeleuchtung einzusparen, sei ein "ständiger Prozess, der seit vielen Jahren konsequent verfolgt wird", hieß es. So werden jedes Jahr rund fünf Prozent Energie zum Vorjahr eingespart. Die Innenstadt von Ludwigshafen SWR Wegen der Energiekrise hat die Stadt bereits im Juli die Beleuchtung der städtischen Gebäude ausgeschaltet und die Wasser-und Raumtemperatur in den Schwimmbädern abgesenkt. Nach Angaben der Stadt werden so 20 Prozent Energie eingespart.