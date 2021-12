per Mail teilen

In zahlreichen Ortschaften in der Südpfalz ist am Mittag bis zu 30 Minuten der Strom ausgefallen. Wie der Energieversorger Pfalzwerke mitteilt, waren im Kreis Südliche Weinstraße und im Raum Germersheim/Wörth mehr als 40 Orte betroffen. Nach Angaben der Pfalzwerke war die Ursache ein Defekt im Umspannwerk Maximiliansau.