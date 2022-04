per Mail teilen

Nach Angaben der Pfalzwerke-Netz-AG hat es am Morgen in Teilen von Römerberg, Lingenfeld und Schwegenheim einen Stromausfall gegeben. Die Versorgung sei ab etwa 7.30 Uhr wegen einer Störung im 20-Kilovolt-Netz unterbrochen worden. Der Strom-Ausfall habe eine halbe bis eine Stunde gedauert. In Römerberg waren die Ortsteile Mechtersheim und Heiligenstein betroffen.