Grund für Stromausfall in Ludwigshafen: Baggerarbeiten an Hochstraße Süd

20.000 Haushalte in der Innenstadt von Ludwigshafen hatten am Mittwoch keinen Strom mehr. Jetzt ist klar, warum.

Ursache für den Blackout soll nach Angaben des Stromversorgers TWL ein Bagger an der Baustelle für die Hochstraße Süd in Ludwigshafen gewesen sein. Er soll eine große Stromleitung beschädigt haben.

Auch Weihnachtsmarkt hatte zeitweise keinen Strom

Der Strom war kurz vor 11 Uhr am Mittwoch in vielen Haushalten in den Stadtteilen Mitte, Süd und West der Strom weg – und zwar zwischen fünf Minuten und einer halben Stunde lang. Ein kleineres Gebiet rund um den Berliner Platz hatte etwa zweieinhalb Stunden lang keinen Strom. Auch der Weihnachtsmarkt am Berliner Platz hatte für circa 15 Minuten keinen Strom. Wie der Marktbetreiber Lukom berichtet, standen dort auch die Straßenbahnen still. Und: die Bratwürste sind auf dem Grill kalt geworden.