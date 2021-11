per Mail teilen

In einem Teil der Gemeinde Haßloch im Kreis Bad Dürkheim hat es in der Nacht einen Stromausfall gegeben. Nach Angaben der Polizei fiel im Haßlocher Industriegebiet Süd der Strom aus. Nach Angaben der Gemeindewerke dauerte der Ausfall vier Stunden lang, betroffen waren einige Supermärkte und andere Geschäfte. Eine Schaltanlage in der Nähe eines Marktes sei defekt gewesen und habe den Stromausfall verursacht.