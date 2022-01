per Mail teilen

In mehreren Ortschaften im Kreis Bad Dürkheim kam es am Montagmorgen zu Stromausfällen. Nach Angaben der Pfalzwerke haben Bäume durch den starken Sturm eine Leitung beschädigt. Betroffen waren Elmstein, der Elmsteiner Ortsteil Harzofen, Esthal und Weidenthal. Teilweise sei der Strom um kurz vor sieben Uhr mehr als eine Stunde ausgefallen, meist aber nur wenige Minuten, so die Pfalzwerke. Die Stromversorgung sei wieder hergestellt worden.