Zwei Störche haben in Neupotz im Kreis Germersheim für einen längeren Stromausfall gesorgt. Laut Polizei hatten sie eine Oberleitung an einem Haus heruntergerissen. Das Starkstromkabel fiel in den Hof des Hauses und beschädigte ein Auto. Für die Reparatur musste der Strom in Neupotz zwei Stunden lang abgeschaltet werden. Die Bewohner wurden über eine Ortsrufanlage informiert.