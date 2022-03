Stromausfall durch LKW

per Mail teilen

Ein LKW-Fahrer hat am Dienstag im südpfälzischen Herxheim fast 10.000 Euro Sachschaden und einen Stromausfall in mehreren Ortschaften verursacht. Der 59-Jährige befuhr einen Wirtschaftsweg und hatte gerade Kompost abgeladen. Danach vergaß er jedoch, den Kippanhänger abzusenken und streifte beim Anfahren eine Starkstromleitung. Sowohl die Leitung als auch der Lkw wurden beschädigt, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. In Herxheim und den umliegenden Gemeinden fiel für etwa 15 Minuten der Strom aus.