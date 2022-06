Stromausfälle in südpfälzischem Freibad und im Rhein-Pfalz-Kreis

Das Freibad in Edesheim im Kreis Südliche Weinstraße musste am Sonntagabend um 18 Uhr wegen eines Stromausfalls schließen. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Edenkoben gab es Probleme in der Steuerungstechnik. Diese seien bald behoben, sodass das Edesheimer Freibad am Montag um 16 Uhr wieder öffnen kann. Außerdem gab es in der Nacht auf Sonntag einen Stromausfall in Teilen von Berghausen, Mechtersheim und Heiligenstein im Rhein-Pfalz-Kreis. Nach Angaben der Pfalzwerke dauerten die Ausfälle zwischen gut einer halben Stunde und knapp zwei Stunden. Ursache sei der Bruch eines Strommastes durch den starken Wind gewesen. Am Morgen kam es dann in der Südpfalz zu Stromausfällen: betroffen seien Schaidt, Kandel, Minderslachen, Vollmersweiler, Diebach, Barbelroth, Steinweiler, Kapellen-Drusweiler, Hergesweiler und Winden. Ursache für die bis zu vier Stunden langen Ausfälle seien defekte Kabel gewesen.