Wer an diesem langen Wochenende Zeit in der Pfalz verbringt, kommt auf seine Kosten: Über Christi Himmelfahrt gibt es etwa das Strohhutfest in Frankenthal und den Inselsommer in Ludwigshafen.

"Ich freue mich besonders auf die vielen Konzerte", sagt Mirjam Alberti. Sie ist Projektleiterin des Teams, das den Inselsommer in Ludwigshafen organisiert. "Man kommt zusammen und hat schöne Musik. Und das in diesem schönen Park am Rhein. Das macht den Inselsommer aus."

Am Donnerstag, dem Feiertag, beginnt der Inselsommer auf der Parkinsel. Das Programm in den folgenden elf Tagen ist vielseitig. "Direkt am ersten Tag geht es los mit unserem Demokratiefest", sagt Alberti. "Dazu gibt es eine Ausstellung von Schülern und einen Vortrag. Außerdem treten Musiker aus verschiedenen Genres auf. Aber wir haben auch eine Kinder-Olympiade und immer gutes Essen. Groß und Klein werden ihren Spaß haben." Der Inselsommer läuft bis zum 9. Juni.

Frankenthaler Strohhutfest feiert 50. Jubiläum

Das gleiche hofft auch Isis Jendahl, wenn sie an das Strohhutfest in Frankenthal denkt. Das vergangene Strohhutfest hat sie noch in besonders guter Erinnerung, sagt sie. Denn da wurde sie zur Miss Strohhut gewählt. "Ich freue mich aber auch, dieses Jahr einfach wieder mit meinen Freunden unterwegs zu sein."

Isis Jendahl bei ihrer Krönung zur Miss Strohhut 2024/2025. Isis Jendahl

Für Menschen, die das erste Mal zum Strohhutfest gehen möchten, hat Jendahl ein paar Tipps: "Man sollte auf jeden Fall zum Riesenrad am Wormser Tor gehen, da kriegt man einen Überblick über das ganze Strohhutfest. Und auf jeden Fall sollte man einen Abend dabei sein und an den verschiedenen Bühnen sich die Musik anhören. Da bekommt man einen Eindruck davon, wie schön das Strohhutfest ist."

Vom Riesenrad hat man den schönsten Überblick über das Strohhutfest.

Für sie persönlich sei die Eröffnung in diesem Jahr das wichtigste. Denn nach den Reden von Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) und Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) übergibt Isis Jendahl den Titel "Miss Strohhut" an ihre Nachfolgerin. Die ist bereits gewählt, aber bis zur Verkündung bleibt der Name streng geheim. "Wer das vorab verrät ist nämlich nach alter Tradition lebenslang vom Strohhutfest ausgeschlossen."

Feste zu organisieren ist ein großer Aufwand

Bei all der Vorfreude: Mirjam Alberti weiß, was es heißt eine Großveranstaltung zu organisieren. Um jeden Stand und um jede Attraktion beim Ludwigshafener Inselsommer hätten sie und ihr Team sich einzeln kümmern müssen.

"Das ist wirklich eine Daueraufgabe", sagt sie. "Wir müssen die Menschen zusammenbringen und koordinieren, die sich engagieren." Aber dank der vielen Ehrenamtlichen und der Vereine sei sie zuversichtlich, dass alles gut klappt. "Ich bin sicher, es wird ein tolles Fest. Ich werde jeden Tag da sein." Die Veranstalter rechnen mit 250.000 Besuchern.