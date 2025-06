Am Wochenende haben 235.000 Menschen beim Strohhutfest in Frankenthal vorwiegend friedlich gefeiert. Der größte Zwischenfall war ein Unwetter am Samstagabend: Das Fest musste für eineinhalb Stunden unterbrochen werden.

Von Christi Himmelfahrt bis Sonntagabend wurde in der Frankenthaler Innenstadt ausgelassen gefeiert. Die Gäste konnten zwischen 50 Konzerten auf mehreren Bühnen und einem vielfältigen kulinarischen Angebot wählen, zwischen den unterschiedlichen Stände flanieren, beim Familienprogramm teilnehmen oder sich sportlich, beim KSB-Strohhutfestlauf betätigen. Besucherinnen mit Getränken und Strohhüten auf dem Strohhutfest in Frankenthal Pressestelle Frankenthal / Aljoscha Wohlgemuth "Das Strohhutfest 2025 hat einmal mehr gezeigt, wie lebendig und vielfältig unsere Stadt ist", freute sich Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer am Sonntagabend. Das Strohhutfest habe bewiesen, wie gut in Frankenthal die Stadtgesellschaft funktioniere und wie stark das Miteinander sei. Der Oberbürgermeister dankte allen Beteiligten - den Vereinen, Schaustellern, Künstlern, Gastronomen, Sicherheitskräften und städtischen Mitarbeitern – für ihren Einsatz. Social-Media-Beitrag auf Instagram von typisch.pfalz.ludwigshafen Polizei und Rettungsdienste ziehen positive Bilanz Aus Sicht der Polizei verliefen die vier Tage Strohhutfest weitgehend friedlich. Es kam zu keinen größeren Einsätzen, nur einigen Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Platzverweisen. Auch aus Sicht der Rettungsdienste verlief das Fest ohne größere Zwischenfälle. Nach Angaben der Stadt waren für das Strohhutfest mehr als 400 Einsatzkräfte im Stadtgebiet eingesetzt. Polizei und Stadt haben für das 50. Strohhutfest eine positive Bilanz gezogen Pressestelle Frankenthal / Aljoscha Wohlgemuth Strohhutfest in Frankenthal wegen Unwetters unterbrochen Für den größten Zwischenfall sorgte eine Gewitterfront am Samstagabend: Wegen Hagels, Starkregens und Windböen musste das Stadtfest für rund eineinhalb Stunden unterbrochen werden. Der Deutsche Wetterdienst hatte vorher vor dem Unwetter gewarnt. Über Lautsprecherdurchsagen, Bühnenansagen und eine große LED-Wand auf dem Rathausplatz informierte der Veranstalter über die Zwangspause. Wie die Stadt Frankenthal mitteilte, suchten zwischen 17 und 18:30 Uhr viele Besucherinnen und Besucher Schutz unter Zelten und Unterständen. Stadtverwaltung Frankenthal Wegen Unwetters mehrere Einsätze für Feuerwehr Frankenthal Nach Angaben der Stadt kam es zu keinen größeren Schäden. Die Feuerwehr Frankenthal rückte während des Unwetters wegen vollgelaufener Keller zu mehreren Einsätzen aus. Nach dem Unwetter konnte das Strohhutfest weitergehen. 50. Strohhutfest: Ministerpräsident kam zur Eröffnung Eröffnet worden war das 50. Strohhutfest am Donnerstag mit hohem Besuch: Ministerpräsident Alexander Schweitzer trug sich bei einem kleinen Empfang ins Goldene Buch der Stadt Frankenthal ein. Danach begleitete der Ministerpräsident den Oberbürgermeister und die neue Miss Strohhut, Larissa Kießling, noch bei ihrem traditionellen Rundgang über das Fest. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer, trägt sich beim 50. Strohhutfest ins Goldene Buch der Stadt Frankenthal ein; neben ihm die neue Miss Strohhut, Larissa Kießling, und Oberbürgermeister Nicolas Meyer. Pressestelle Frankenthal / Aljoscha Wohlgemuth Die neue Miss Strohhut war bei der Eröffnung des Festes am Donnerstag offiziell gekürt worden. Die 27-Jährige darf die Stadt jetzt ein Jahr lang repräsentieren. Social-Media-Beitrag auf Instagram von missstrohhut.2025 Strohhutfestlauf und Feuerwerk am Sonntag Nach einem sportlichen Start mit dem KSB-Strohhutlauf am Morgen und einem großen Abschlussfeuerwerk am Abend ging das 50. Strohhutfest am Sonntag zu Ende.