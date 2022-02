Rülzheim: Kahlschlag für geplantes Neubaugebiet?

In Rülzheim (Kreis Südliche Weinstraße) ist ein Streit um 130 gerodete Bäume entbrannt. Naturschützer werfen der Gemeinde illegale Rodungen vor, die weist die Vorwürfe von sich. Eigentlich gehts bei dem Ärger um ein geplantes Neubaugebiet.

Edwin Gadinger

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund (NABU) und der Naturschutzverein Pollichia sind sich einig: Das geplante Rülzheimer Neubaugebiet "Am Südhang" ist unvereinbar mit den Zielen der Bundesregierung und der Vereinten Nationen, dem Flächenverbrauch ein Ende zu setzen. Außerdem würden dadurch wertvolle Biotope gefährdet. Was Naturschützer und auch Bürger aus Rülzheim vor allem empört: Die Gemeinde "hat durch eine große Baumfällaktion bereits Tatsachen geschaffen", so Julia Dreyer vom BUND Regionalbüro Südpfalz.

Naturschützer: Einzigartiges Biotop in Rülzheim gefährdet

Das geplante Neubaugebiet gefährde wichtige Biotope, deren Zahl in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgegangen sei, so die Südpfälzer Umweltverbände. Als Beispiel führen sie einen Hohlweg an, der an das Neubaugebiet grenzt: In dem geschützten Biotop würden viele verschiedene Singvögel brüten.

Der Hohlweg bei Rülzheim im Frühling vor der Rodung Edwin Gadinger

Vorwurf: illegaler Kahlschlag durch Gemeinde

Was die Naturschützer besonders ärgert: Die Gemeinde habe im Spätjahr 2021 mehr als 130 Bäume entlang des Hohlwegs gefällt - und zwar ohne sich das vorher von den zuständigen Naturschutzbehörden genehmigen zu lassen. Dabei habe sie angegeben, dass die Rodung der Verkehrssicherung diene, also verhindern soll, dass Menschen beispielsweise durch herabstürzende Äste kranker Bäume verletzt würden. Ein Gutachten habe aber gezeigt, dass nur 15 Bäume so krank gewesen seien, dass sie gefällt werden mussten.

Edwin Gadinger

Rülzheim: Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Der Ortsbürgermeister von Rülzheim, Reiner Hör (Aktive Bürger) weist den Vorwurf zurück, die Baumfällungen seien ungenehmigt gewesen. Die Aktion im vergangenen November sei von der Oberen Naturschutzbehörde in Neustadt genehmigt gewesen.

"Das ist für mich ein Ehrenkodex. Alles, was ich sage, muss belegt sein."

Denn bei den Bäumen handele es sich um nicht heimische Robinien, die andere Pflanzenarten verdrängen und deshalb ohnehin entfernt werden sollten. Zudem sei die Fällung nötig gewesen, um den Verkehr zu sichern. Neupflanzungen seien bereits geplant. Eine Stellungnahme des Rülzheimer Bauamts bestätigt zwar auch, dass 74 große Robinien und 59 Sprößlinge bis zehn Meter Höhe gefällt wurden.

Obere Naturschutzbehörde widerspricht

ber die Obere Naturschutzbehörde in Neustadt weiß nichts von einer solchen Genehmigung. Eine Sprecherin sagte auf SWR-Anfrage, es habe lediglich eine Abstimmung mit dem Rülzheimer Bauamt gegeben, wie mit den Saatkrähen, die in den Bäumen nisten, umzugehen sei. Für die Genehmigung sei die Untere Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Germersheim zuständig.

Im November hatte die Gemeinde mehr als 70 große Akazien und fast 60 kleine an diesem Hohlweg gefällt Edwin Gadinger

Kreisverwaltung Germersheim: Rülzheim hat Rodung nicht beantragt

Die Kreisverwaltung teilt auf SWR-Anfrage mit, die Gemeinde habe die zuständige Behörde erst nachträglich über die Rodung informiert. Allerdings habe die Gemeinde hier nicht gegen das Naturschutzrecht verstoßen: es handle sich um eine Biotopentwicklungsmaßnahme. Das heißt, die Robinien seien fachgerecht gefällt worden, um das Biotop mit heimischen Büschen neu zu bepflanzen. Dennoch hätte die Gemeinde Rülzheim "aufgrund der Größenordnung der Maßnahme davon ausgehen sollen, dass eine Abklärung erforderlich ist", schreibt die Kreisverwaltung. Konsequenzen wie etwa ein Bußgeld hat das aber nicht.

Rülzheim: Was plant die Gemeinde? Die Gemeinde plant das Neubaugebiet "Am Südhang" vorwiegend mit Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften im Westen von Rülzheim. Auf dem 26 Hektar großen Areal befinden zurzeit landwirtschaftliche Flächen wie Äcker, Wiesen, Büsche und Bäume. Deshalb muss die Gemeinde erst ihren Bebauungsplan ändern, bevor sie dort bauen darf - und daran auch Bürger, Verbände und Behörden beteiligen. Zurzeit läuft die Beteiligung für den ersten, knapp zehn Hektar großen Bauabschnitt. Hier hatten die drei Südpfälzer Umweltverbände ihre Stellungnahme gegen das Neubaugebiet abgegeben und auf die Baumfällaktion hingewiesen.

Naturschützer: Letztlich geht es um das Neubaugebiet

Fakt ist: Weder den Umweltverbänden, noch den im Naturschutzverein engagierten Rülzheimern gefällt es, dass Äcker, Wiesen und Felder einem großen Neubaugebiet weichen sollen. Sie kritisieren den Flächenverbaruch, der dem Klima und der Natur schade und die Rodungen der Bäume - ohne vorher Bürger und Behörden zu informieren. Andererseits herrsche in Rülzheim großer Wohnungsmangel, sagt Ortsbürgermeister Hör.

"Die Miet- und Grundstückspreise sind explodiert und 250 ortsansässige Familie stehen auf der Warteliste für Bauplätze."

Hinzu komme, dass in Rülzheim ein großes neues Gewerbegebiet entstanden sei und auch die Menschen, die nun in Rülzheim arbeiten, gerne dort wohnen würden. Daher brauche die Gemeinde das Neubaugebiet mit bezahlbaren Grundstücken und Wohnungen unbedingt.

Missachten Gemeinden den Naturschutz

Die Südpfälzer Umweltverbände wiederum sehen in dem Vorgehen der Gemeinde ein typisches "Negativ-Beispiel": immer wieder würden Gemeinden den Naturschutz missachten, wenn es darum gehe, Neubaugebiete zu entwickeln.