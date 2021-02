Nach einer Messerstecherei am Sonntag in Neustadt, hat ein Richter jetzt Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen. Das teilen Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizei Ludwigshafen mit. Dem Mann werden versuchte Tötung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll mit einem Messer einem 22jährigen in den Bauch gestochen haben, als der sich zwischen die beiden Kontrahenten stellte, um den Streit zu schlichten. Weil nach Angaben der Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr besteht, wurde der Mann in Untersuchungshaft genommen.