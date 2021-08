Ein Nachbarschaftsstreit ist in Ludwigshafen in eine wilde Schlägerei ausgeartet. Nach Angaben der Polizei sind am Donnerstagabend in der Innenstadt mehrere Nachbarn wegen der Müllentsorgung in Streit geraten. Ein Mann soll dabei einem anderen Mann mit einer Holzlatte ins Gesicht geschlagen haben und einem anderen mit der Hand ins Gesicht. Beide seien dabei leicht verletzt worden. Der Angreifer muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, so die Polizei.