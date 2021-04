Nach jahrelangem Streit um die sogenannte „Hitlerglocke“ in Herxheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim), zeichnet sich offenbar noch keine Lösung ab, die alle Beteiligten zufriedenstellt. Über das Thema wird am Freitag auch bei der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer diskutiert. Zuletzt war es ruhig geworden um die Glocke im Kirchturm der Jakobskirche. Seit 1934 hängt sie dort, trägt ein Hakenkreuz sowie die Aufschrift „Alles fuer‘s Vaterland - Adolf Hitler". Eine Bürgerinitiative und ein jüdischer Staatsbürger hatten gefordert, die Glocke abzuhängen, scheiterten jedoch mit Klagen bei Gericht und Appellen an die Landeskirche. Ein Sprecher der Initiative erklärte auf Anfrage, sie wollten keine Ruhe geben, die Glocke müsse weg, auch wenn sie jetzt nicht mehr geläutet werde. Die Landessynode der Evangelischen Kirche will ein Gesetz verabschieden, wie mit solchen Gegenständen oder Darstellungen umgegangen werden soll. Das bedeute für den Fall Herxheim jedoch nicht automatisch, dass die Glocke abgehängt werde, teilte ein Sprecher der Landeskirche mit.