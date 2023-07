Streit um Moschee: Veranstalter aus EKM ausgezogen

Nach dem Streit um eine mutmaßlich illegale Moschee in den Räumen eines ehemaligen Elektrogeschäfts in Ludwigshafen-Süd haben die Betreiber nun Konsequenzen gezogen. Anwohner hatten sich wegen Lärms beschwert.

Auf Facebook kündigte der libanesische Kulturverein jetzt an, in eine Eventhalle Im Stadtteil West umzuziehen. Die Stadt habe weitere Veranstaltungen in dem leerstehenden Elektromarkt „verhindert“, hieß es wörtlich. Der Kulturverein hatte die Räumlichkeiten nach eigenen Aussagen für einen Monat angemietet, um eine zehntägige Trauerzeremonie zu feiern - jeden Abend für zwei Stunden. Anwohner hatten sich über Verkehrsprobleme und Lärm beschwert. Demnach seien viele Besucher mit Autos angereist und hätten Parkplätze blockiert. Die Stadt hatte die Veranstaltungen in dem Elektromarkt nach Angaben des Ortsvorstehers von Ludwigshafen-Süd nicht genehmigt. Die letzte Veranstaltung soll laut Kulturverein am Samstag (29.07.) in der neuen Halle stattfinden.