Das Landgericht Frankenthal verhandelt am 17. Dezember darüber, wem die sogenannten Hitler-Pferde gehören, die vor Hitlers Reichskanzlei in Berlin standen. In dem Verfahren klagt die Bundesrepublik Deutschland gegen einen Unternehmer aus Bad Dürkheim. Der Mann besitzt zwei Bronze-Pferde des Bildhauers Josef Thorak, für die Deutschland Besitzrechte beansprucht. So seien die Skulpturen zunächst im Besitz des Deutschen Reiches gewesen und hätten später der DDR gehört. Durch die Wiedervereinigung seien sie zum Bundeseigentum geworden. Der Dürkheimer Unternehmer sagt, er habe die Thorak-Pferde noch vor dem Ende der DDR von einem Schrotthändler gekauft. mehr...