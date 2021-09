Streit um Gelbe Säcke in Ludwigshafen geht weiter

Im Streit um das Verteilen von Gelben Säcken in Ludwigshafen zeichnet sich eine Teillösung ab. Allerdings nur im Stadtteil Nord - in Mitte offenbar nicht.

Was war bislang das Problem mit den Gelben Säcken in Ludwigshafen?

Seit Jahresbeginn mussten die Bürger aus den Stadtteilen Ludwigshafen-Nord und Ludwigshafen-Mitte weite Wege zurücklegen, wenn sie eine Rolle Gelber Säcke holen wollten. Denn: Die Bürgerbüros vor Ort waren und sind weiterhin wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Dort haben die Bürger der beiden Stadtteile normalerweise immer die Gelbe Säcke kostenlos erhalten. Im restlichen Stadtgebiet gibt es Gelbe Tonnen.

In den Bürgerbüros gibt es keine gelben Säcke mehr. SWR

Weil also die Bürgerbüros geschlossen sind, mussten die Bürger in Nord und Mitte seit Jahresbeginn fast bis ans südliche Ende der Stadt fahren, um an gelbe Säcke zu kommen. Denn die gibt es nur noch bei den Wirtschaftsbetrieben der Stadt Ludwigshafen (WBL) im Stadtteil Mundenheim. Ein weiter Weg, dafür dass der Stadtteil Nord/Hemshof seit Jahren ein Problem damit hat, dass Bürger dort vermehrt illegal Müll entsorgen.

Reinigungsfirma soll Gelbe Säcke ausgeben

Doch jetzt scheint es eine Lösung zu geben, zumindest für den Stadtteil Ludwigshafen-Nord. Die zuständige Entsorgungsfirma Knettenbrech & Gurdulichat (K & G) hat nach eigener Aussage auf eigene Faust im Stadtteil Ludwigshafen-Nord nach einer Lösung gesucht - und eine Reinigung in der Rohrlachstraße als Partner für das Ausgeben der Gelben Säcke gefunden.

Eine solche Lösung gibt es aber nicht für die Bürger in Ludwigshafen-Mitte. Sie erhalten die Gelben Säcke weiterhin nur im nächsten Stadtteil bei den Wirtschaftsbetrieben. Es werde aber weiter nach einer geeigneten Ausgabestelle gesucht, heißt es. Das bestätigt auch Alexander Keiser, der bei der Firma Zentek für das Duale System von Köln aus bundesweit das Entsorgen des Verpackungsmülls organisiert. „Zentek und die Firma Knettenbrech & Gurdulic waren und sind schlicht an einer konsensualen und für die Bevölkerung sinnvollen Lösung interessiert.“

Wer kümmert sich um die Gelben Säcke in Ludwigshafen? Anfang 2021 hat die Stadt Ludwigshafen den Auftrag zum Einsammeln und Entsorgen des Verpackungsmülls an das private Unternehmen Knettenbrech & Gurdulic verloren. Bei einer Ausschreibung durch das Duale System Deutschland hatte die Firma aus Wiesbaden das bessere Angebot abgeben. Alle Ludwigshafener Stadtteile bekamen Gelbe Tonnen, nur Nord und Mitte behielten die Säcke. Über die Frage, wie die Rollen für den Gelben Sack an die Bürger verteilt werden sollen, ist ein erbitterter Streit entbrannt.

Vorherige Vorschläge scheiterten bereits

Ideen für eine Lösung des Problems wurden nach Angaben des Entsorgungsunternehmens bereits abgeschmettert. Als das Unternehmen merkte, dass die Bürger in den Ortsvorsteherbüros gar nicht mehr an die Säcke rankommen, hatte es nach eigener Aussage reagiert. So schlug die Entsorgungsfirma der Stadtverwaltung vor, auf öffentlichen Parkplätzen unter Einhalten aller Corona-Hygieneregeln die Säcke zu verteilen. Nadine Kuhnigk von Knettenbrech & Gurdulic schreibt dazu: „Das wurde uns seitens der Stadtverwaltung Ludwigshafen höflichst untersagt.“ Die Stadtverwaltung entgegnet: eine solche Anfrage habe es nie gegeben.

"Leider sind wir als privater Anbieter bei vielen Themen in den vergangenen Monaten nur auf Gegenwehr gestoßen."

In ihrer Mail an den SWR gibt sich die Stadtverwaltung kompromissbereit. Wörtlich heißt es: „Da die Situation für die Stadtteilbewohner äußerst unbefriedigend ist, wurde K & G mittlerweile ein Angebot für zwei Ausgabestellen in den jeweiligen Stadtgebieten unterbreitet." Eine Reaktion darauf, habe es aber bislang nicht gegeben.

Stadt will 56 Prozent mehr Geld fürs Verteilen der Gelben Säcke

Ein Angebot sei tatsächlich eingegangen, bestätigt Knettenbrech & Gurdulic dem SWR. Allerdings zu Bedingungen, die man für völlig unannehmbar halte. Die Stadt lasse sich das Ausgeben der Gelben Säcke bezahlen und habe in ihrem Angebot jetzt Preise genannt, die wirtschaftlich nicht vertretbar seien. Sie seien um 56,92 Prozent höher als die bisher verlangte Summe. „Selbstverständlich sind wir offen für sämtliche fairen Angebote“, schreibt das Unternehmen.

Alternative: Andere Müllsäcke in Ludwigshafen-Mitte verwenden

Eine Lösung für die Bürger in Ludwigshafen-Mitte ist also noch nicht gefunden. Bürger, denen der Weg nach Mundenheim oder in die künftige Ausgabestelle in der Rohrlachstraße zu weit ist, dürfen ihren Verpackungsmüll auch in andersfarbigen Säcken und Tüten sammeln und zum Abtransport bereitstellen. Darauf weist die Entsorgungsunternehmen Knettenbrech & Gurdulic hin. Allerdings müssen diese Säcke transparent, also durchsichtig sein, so dass man erkennen kann, dass sie tatsächlich Verpackungsmüll enthalten.