Streit um Fahrradbrücke in Landau

Sie steht noch nicht und sorgt schon für Ärger: die Fahrradbrücke, die bis 2025 in Landau gebaut werden soll. Ein Hotelbesitzer schreibt einen wütenden Brief an den Stadtrat - die Verwaltung reagiert umgehend und deutlich.

Ein Hingucker soll die neue Brücke werden, die die Innenstadt mit dem Stadtteil Queichheim im Osten Landaus verbinden soll. Die Stadt will damit das Radfahren für die Bürger attraktiver machen - und im besten Fall auch die Touristen begeistern: Vorbild ist ein Projekt in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Dort steht eine Fahrradbrücke, die in Schlangenlinien über ein Hafenbecken gebaut worden ist.

Die Lille Langebro ist eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Kopenhagener Innenhafen. Copenhagen Media Center/Daniel Rasmussen

Ein Hafenbecken hat Landau nicht, dafür aber eine Queichpromenade, an der die Brücke entlanglaufen soll. Hier steht auch das "Maximilians Boutique Hotel", und dessen Besitzer, das Bauunternehmen Matthias Ruppert, ist sauer:

Das Unternehmen fürchtet, dass die Brücke den Hotelbetrieb empfindlich stören könnte. "Die Außenterrasse, der Frühstücksraum und die Weinbar sind alle in Richtung Queichpromenade orientiert", so ein Sprecher gegenüber dem SWR: "Die Gäste frühstücken dann unter der Brücke!"

Die Queichpromenade in Landau - hier soll die Fahrradbrücke verlaufen. Matthias Ruppert

Wie genau die besagte Brücke aussehen soll, wisse er noch nicht, so der Sprecher - bisher hätten sie nur Skizzen gesehen.

Hotelbesitzer wirft Stadt mangelnde Kommunikation vor

Sie seien nicht einbezogen worden, sondern hätten selbst auf die Stadt zugehen müssen, um mehr zu erfahren, so der Sprecher weiter. Im November habe es dann ein Gespräch mit Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne) gegeben. Da habe es noch geheißen, die Brücke würde nur von Radfahrern benutzt.

So soll die neue Radbrücke in Landau verlaufen Stadt Landau

Dass nun auch Fußgänger auf die Brücke dürfen sollen, hätten sie aus der Presse erfahren. Die Sorge ist, dass Fußgänger auf der Brücke stehen bleiben, die Aussicht genießen, und den Gästen in der Außengastronomie auf den Teller gucken. Das Unternehmen will nun einen Brief an alle Stadtratsfraktionen schreiben, und fordert die Stadt zum Dialog auf.

Die Stadt spielt den Ball zurück

Die Stadt Landau zeigt sich auf Anfrage des SWR "sehr verwundert": Weder bei dem Gespräch im November noch im Nachgang habe es ein Wort der Kritik von Seiten des Bauunternehmens gegeben. Die Stadt räumt allerdings ein, dass Anfang November noch von einer reinen Fahrradbrücke die Rede war. Im Mobilitätsausschuss hätten sich Wochen später dann mehrere Fraktionen dafür ausgesprochen, die Brücke auch für Fußgänger zu öffnen.

Hotelbetrieb wird laut Stadt nicht beeinträchtigt

Was die Sorgen angeht, die die Firma Ruppert gegenüber dem SWR geäußert hat, schreibt die Stadt: "Die Brücke verläuft nördlich des Hotelareals, weshalb es beispielsweise zu keiner Verschattung kommen kann."

Die Brücke werde am nächsten Punkt rund vier Meter an das Hotel heranrücken und befinde sich dann in rund vier Metern Höhe, heißt es von der Stadt. "Wie alles in Deutschland ist auch der Bau einer Brücke genau geregelt – das gilt natürlich auch für die Abstände." Und: Auch die Anliegerinnen und Anlieger sollen im weiteren Verfahren noch einmal offiziell gehört werden.