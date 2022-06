Streit um Fahrpreis endet mit Nasenbeinbruch für den Fahrer im Krankenhaus

per Mail teilen

Bei einem handgreiflichen Streit um den Fahrpreis hat ein Taxifahrer in Freinsheim im Kreis Bad Dürkheim einen Nasenbeinbruch erlitten und musste ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei hatten zwei 32 und 30 Jahre alte Männer gegen zwei Uhr in der Nacht auf den Feiertag ein Taxi bestellt. Bereits vor der Fahrt sei es zum Streit um den Fahrpreis gekommen. Der Streit sei so heftig eskaliert, dass die beiden Männer auf den 26 Jahre alten Taxifahrer einschlugen und gegen das Taxi traten. Dem 32-jährigen Mann sei wegen erheblicher Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen worden. Gegen ihn und den zweiten mutmaßlichen Täter wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.