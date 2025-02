Wörth: Hund pinkelt in Vorgarten - Streit eskaliert zu Schlägerei

Ein Hund hat in Wörth in einen Vorgarten gepinkelt. Die Hausbesitzerin hat sich darüber beim Hundehalter beklagt. Der Streit ist eskaliert und am Ende musste die Polizei eingreifen.

Ein Hundehalter-Paar war am Mittwochabend in Wörth unterwegs, als ihr Hund in einen Vorgarten gepinkelt hat. Nachdem sich die Hausbesitzerin darüber beschwert hatte, gingen die Hundehalter aber nicht einfach weiter. Stattdessen hat der Hundebesitzer laut Polizei einen Beutel mit Hundekot in den Vorgarten der Frau geworfen.

Hundehalter schlägt Frau - daraufhin geht ihr Vater auf ihn los

Das hat die Frau offenbar noch wütender gemacht. Sie hat den Beutel aufgehoben und in die Kapuze des Hundehalters gestopft. Daraus entstand ein Handgemenge. Drei Bekannte des Hundehalters und mehrere Familienmitglieder der Hausbesitzerin haben sich auch noch eingemischt.

Laut Polizei hat der Hundehalter der Frau unter anderem auf den Fahrradhelm geschlagen. Ihr Vater sei daraufhin auf den Hundehalter losgegangen.

Ermittlungen wegen Körperverletzung

Am Ende musste die Polizei anrücken und den Streit beenden. Die Hausbesitzerin habe Kratzspuren am Hals erlitten und eine weitere beteiligte Person habe über Kopf- und Knieschmerzen geklagt, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Gegen zwei an der Prügelei beteiligte Personen werde jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.