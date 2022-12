Streit mit Paketboten führt zu Polizeieinsatz in Ludwigshafen

Der Streit zwischen einer Frau und einem Paketboten in Ludwigshafen ist am Mittwoch so eskaliert, dass die Polizei mit acht Streifenwagen im Einsatz war.

Wie die Beamten berichteten, schlug die Frau dem Paketboten mehrfach ins Gesicht und bedrohte ihn. Als die Polizei eintraf, kamen die beiden 21 und 26 Jahre alten Söhne der Frau dazu und zeigten sich den Polizisten gegenüber aggressiv. Alle drei schrien herum und wollten sich nicht ausweisen. Der 26-Jährige holte dann laut Polizei mit der Faust aus, um eine Polizeibeamtin zu schlagen, verfehlte diese aber. Polizisten setzten Pfefferspray ein Die Polizisten überwältigten die Männer schließlich. Dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Der Paketzusteller wurde leicht im Gesicht verletzt und stand unter Schock. Warum es zum dem Streit zwischen dem Paketzusteller und der Frau gekommen war, konnte laut Polizei noch nicht geklärt werden.

Sendung am Mi. , 28.12.2022 16:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz