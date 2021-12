Streit unter Jugendlichen eskaliert - Machete im Spiel

per Mail teilen

In Ludwigshafen ist an Heiligabend ein Streit zwischen zwei Gruppen Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 17 Jahren eskaliert. Die drei- und die fünfköpfige Gruppe hatten zunächst einen verbalen Streit. Nachdem einer der Jugendlichen der fünfköpfigen Gruppe Pfefferspray benutzte, eskalierte die Situation. Daraufhin holte ein anderer Jugendlicher der gleichen Gruppe eine Machete aus seiner Tasche. Zum Einsatz kam sie allerdings nicht. Die Polizei Ludwigshafen erwischte die fünfköpfige Gruppe kurz nach dem Streit in einem Linienbus. Die Jugendlichen rannten weg, vier von ihnen konnten die Beamten aber einholen und festnehmen. Die Machete und das Pfefferspray wurden sichergestellt.