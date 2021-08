In Ludwigshafen-West sind die sogenannten Street Docs nach einer Corona-bedingten Pause ab sofort wieder mit einer festen Anlaufstelle in der Bayreuther Straße im Einsatz. Dort findet ein neues Angebot statt: "Street Docs Mental". Einmal die Woche kann dort psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Anlaufstelle für seelische Probleme wurde bewusst im Ludwigshafener Problemviertel Bayreuther Straße angesiedelt. Armut und Perspektivlosigkeit führten hier oft zu Vereinsamung bis hin zu einer tiefen Depression, heißt es von den Verantwortlichen. Genau dort setze die unbürokratische Hilfe der ehrenamtlichen Ärzte der Street Docs an. In ersten Gesprächen würden eine Psychiaterin und ein Fachkrankenpfleger versuchen, Vertrauen aufzubauen, um dann gegebenenfalls psychiatrische Hilfe zu organisieren.

Die Street Docs haben ihren Hauptstandort grundsätzlich in der Dessauer Str. 47 in Ludwigshafen. Die Sprechzeit ist immer mittwochs zwischen 13 und 15 Uhr. Nur in den Einweisungsgebieten Bayreuther Straße und Mundenheim-West konnten sie bislang aufgrund der Pandemie nicht mehr vor Ort tätig sein. Die Organisation hofft, dass dies im Sommer erneut möglich sein wird, wie bereits in den Jahren 2013 bis 2020.