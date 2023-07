Ludwigshafen: 22. Straßentheaterfestival in Ludwigshafen startet am Freitag

Das 22. Ludwigshafener Straßentheaterfestival möchte dieses Jahr vor allem weibliche Künstlerinnen präsentieren, inklusive Gruppen in den Mittelpunkt rücken und auf den Klimaschutz achten.

Mit einem wahren Paukenschlag startet das 22. Ludwigshafener Straßentheaterfestival am Freitag, den 28. Juli. Dabei bekommt der Rathausturm, der kurz vor seinem Abriss steht, noch einmal die große Bühne. Denn: Zwischen Rathausturm und dem Dach der Sparkasse wird eine 350 Meter lange Slackline gespannt.

Auf dieser wird die belgische Artisten- und Musikergruppe Lyapunov ihre waghalsigen Kunststücke zeigen, während ein dafür speziell gebautes Seiteninstrument, das ebenfalls auf Drahtseilen gespielt wird, die Luftakrobatik musikalisch untermalt. Diese Aufführung leitet jeden der drei Straßentheatertage ein.

Ludwigshafen voller Straßentheater: Akrobatik hoch in der Luft

Generell schwingen sich die Künstler des diesjährigen Ludwigshafener Straßentheaterfestivals unglaublich gerne in luftige Höhe. So auch auf dem Platz der Deutschen Einheit.

Dort wird eine acht Meter hohe und 18 Meter lange, dreifach geschwungene Stahlspirale installiert. Und auf dieser werden die fünf Artistinnen der französischen Gruppe Chloé Moglia scheinbar schwerelos schweben - doch hinter dieser Akrobatik steht mehr als hartes Training.

Atemberaubende Akrobatik: die Artistinnen der französischen Gruppe "Chloé Moglia" © Raynaud de Lage

Straßentheaterfestival Ludwigshafen: international, inklusiv und möglichst nachhaltig

Die Künstler und Künstlerinnen, die beim Ludwigshafener Straßentheaterfestival auftreten werden, stammen in diesem Jahr aus zehn verschiedenen Nationen. Die weiteste Anreise hat eine Gruppe aus Südafrika.

Und doch versucht das Straßentheaterfestival Ludwigshafen so nachhaltig zu arbeiten, wie möglich, so Festivalleiterin Monika Schill. Indem zum Beispiel Gruppen eingeladen wurden, die sowieso schon auf Europatournee sind und mit der Bahn anreisen können.

Nachhaltig, feministisch, inklusiv - so soll das Straßentheaterfestival dieses Jahr sein. Und so gibt es unter den 16 Gruppen, die 18 verschiedene Shows auf fünf Schauplätzen in der Stadt bieten, zum ersten Mal mehr Frauen als Männer, wie Kuratorin Monika Schill verrät. In einigen Gruppen treten Menschen mit Einschränkungen auf und es wird auch Wert darauf gelegt, dass innerhalb der Gruppen People of Color auftreten.

Aufführungen erstmals auch am Rheinufer

Neu ist in diesem Jahr, dass auch das Rheinufer bespielt wird. Dort zwar aufgrund des eher engeren Raums eher von kleineren Gruppen - aber das Leben am Rhein soll mit ins Straßentheaterfestival integriert werden.

Pommes mit Beat: Kunst für den Mund und für die Beine

Neu ist auch, das manche Künstler-Gruppen den Augenschmaus und das leibliche Wohl miteinander verbinden. So etwa die niederländische Gruppe "Superhallo" mit ihrer "DJ Frietmachine": Eine Pommes-Bude, an der es selbst gemachte Pommes gibt, an der Kinder auch selbst mit Kartoffeln experimentieren können, die aber auch als DJ-Pult funktioniert, so dass drumherum gerne getanzt werden darf.

Tanz mit deiner Kartoffel: Die Pommes Frites Maschine der Artistengruppe "Superhallo" © Willem Van Puyenbroeck

Straßenthaterfestival in Ludwigshafen - auch für die Kleinen

Kinder werden sicher auch begeistert sein von den Stelzenläufern aus Österreich vom Theater Irrwirsch. Im edlen Frack machen sie vor nichts Halt. Steigen in fremde Wohnungen ein, nehmen Möbel und Gegenstände mit, nur um sie an andere weiter zu verschenken und sorgen so für ein ziemlich vergnügliches Chaos in der Stadt.

Straßenthaterfestival: Verkehrsbehinderungen in Ludwigshafen möglich

Drei Tage lang geht das Ludwigshafener Straßentheaterfestival: vom 28. bis zum 30. Juli. Während der Hochseilakte wird der Autoverkehr zum Ludwigsplatz aus Sicherheitsgründen immer wieder vorübergehend gesperrt werden.

Gespielt wird auf dem Platz der Deutschen Einheit, am Rheinufer, auf dem Ludwigsplatz, auf der Bismarckstraße/Ecke Bahnhofstraße und auf dem von Künstlern neu gestalteten Karl-Kornmann-Platz. Wobei die Festival-Leitung den Spielorten im Programm für die Festival-Tage neue, phantasievolle Namen gegeben haben - in Anlehnung an die Shows, die dort gezeigt werden.

So verwandelt sich zum Beispiel der Ludwigsplatz in den Sehnsuchtsort "Atlantis" - jedenfalls für drei Tage.

"Internationales Straßentheaterfestival" heißt in diesem Jahr 18 verschiedene Shows von 16 Truppen aus zehn verschiedenen Nationen © Judith Stehlik

Ludwigshafen: Erstes "richtiges" Straßenthaterfestival seit Corona

Das 22. Ludwigshafener Straßentheaterfestival ist das erste Festival im "Voll-Format", nachdem es aufgrund von Corona zweimal ausfallen musste und es letztes Jahr nur eine "Miniatur"-Version gab. Doch selbst bei der kleineren Straßentheaterfestival-Variante kamen letztes Jahr 55.000 Besucher aus ganz Deutschland.

Dieses Jahr hoffen die Veranstalter auf noch mehr Besucher. Da der Eintritt frei ist, können Besucher das Festival mit dem Kauf eines Festival-Bändchens unterstützen, das vier Euro kostet. Und die Besucher können an den Info-Points auch Papp-Hocker kaufen, um die Vorführungen auch im Sitzen genießen zu können.