Harry-Potter-Fans fordern eine Winkelgasse für Landau

Wie umgehen mit belasteten Straßennamen? Die Diskussion wird in vielen Städten geführt. In Landau hat man sich zu einer Bürgerbeteiligung entschieden – mit skurrilen Folgen.

Drei Straßen gibt es in Landau, deren Namen die Stadt als problematisch einstuft: die Hindenburg-, die Kohl-Larsen- und die Hans-Stempel-Straße. Alle drei Namensgeber gelten als historisch belastetet, weil sie Verbindungen zum Nationalsozialismus hatten. Die Stadt will die Bürger mitentscheiden lassen, wie die Straßen im Falle einer Umbenennung künftig heißen. Vorschläge können online über das Portal mitredeninld.de eingereicht werden.

Der Zoo Landau liegt in der Hindenburgstraße SWR

Der Zoo als Namenspate

Mehr als 140 Rückmeldungen habe es bislang gegeben, berichtet die Stadt auf Anfrage: der größte Teil davon seriös und dem Anlass angemessen. So hatten gleich mehrere Teilnehmer die Idee, mit dem neuen Namen der Hindenburgstraße auf den Landauer Zoo hinzuweisen, der dort zu finden ist. Die Straße könnte dann schlicht "Am Zoo" heißen oder "Zum Tiergarten". Dann gab es auch Vorschläge, die die Stadt nach eigenen Angaben überrascht haben: Eine "Willy-Brandt-Straße" zum Beispiel, oder eine "Hans-Dieter-Schlimmer" -Straße, nach dem ehemaligen Landauer Oberbürgermeister.

Wer ist Streety McStreeface?

Mindestens einen Manga-Fan muss es in Landau wohl auch geben: Auch der Vorschlag "Son-Goku-Straße" steht auf der Wunschliste, benannt nach der Hauptfigur aus der Animationsserie "Dragon Ball". Ein anderer wollte seinem Lieblingswein mit der "Silvaner-Straße" ein Denkmal setzen. Und die Harry-Potter-Fans in der Stadt glauben offenbar, es brauche unbedingt eine "Winkelgasse" oder einen "Ligusterweg" in Landau. Beide Namen tauchen mehrfach in den Büchern um den Zauberlehrling auf.

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint in "Harry Potter und der Stein der Weisen" IMAGO IMAGO / Ronald Grant

Den Vorschlag "Streety McStreetface" verortet die Stadt unter den nicht ganz ernstgemeinten Kuriositäten, betont aber auch: "Wir wollen nicht beeinflussen." Noch laufe der Prozess und am Ende werden alle Vorschläge von den Fachleuten aus dem Stadtarchiv geprüft. Die Kriterien für die Straßennamensgebung in Landau können hier heruntergeladen werden. Unter anderem heißt es dort, dass ein historischer Bezug erhalten bleiben soll – was vermutlich das Aus für Namen aus dem Harry-Potter-Universum bedeutet. Die finale Entscheidung, ob umbenannt wird, und wenn ja, in was, trifft dann der Landauer Stadtrat.