Ein flüchtiger Straftäter aus dem Saarland ist möglicherweise der Verursacher des Brandes in der Solarfirma in Berg (Landkreis Germersheim) in der Nacht zum Dienstag. Nach dem Mann wird öffentlich gefahndet.

Der Mann soll nach Angaben der Landespolizei Saarbrücken aus Güdingen im Saarland stammen. Dort soll er sein Elternhaus in Brand gesteckt haben. Zuvor hatte er laut Polizei ein Auto gestohlen und eine Tankstelle überfallen. Auf seiner Flucht soll er in der Nacht zum Dienstag das Firmengebäude seines Arbeitgebers im südpfälzischen Berg in Brand gesteckt haben. Dabei sei hoher Schaden entstanden.

Möglicherweise selber Vorfall?

In Neulauterburg, einem Ortsteil von Berg, hatte am frühen Dienstagmorgen eine Firma für Solartechnik gebrannt. Dabei entstand nach Angaben der Polizei Landau ein Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde am Mittwoch von Beamten der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen untersucht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Ob es sich um dieselbe Firma handelt, die der Flüchtige angezündet hat, konnten bisher weder die Polizei in Saarbrücken, noch die Kriminalpolizei Landau bestätigen.