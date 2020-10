Der Künstler Gunter Demnig verlegt am morgigen Sonntag weitere 19 Stolpersteine in Ludwigshafen. Sie sollen an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Seit 1992 hat Demnig in 26 europäischen Staaten fast 80.000 kleine Gedenktafeln im Boden verlegt und damit das größte dezentrale Mahnmal der Welt geschaffen. In der Pfalz war der 72-Jährige zuletzt im Februar, um Stolpersteine in Landau, Herxheim und Billigheim-Ingenheim zu montieren.