Stolpersteine-Verlegung in Innenstadt

In Speyer werden am Donnerstag zwölf weitere Stolpersteine verlegt. Die quadratischen Messingplatten sollen im Zentrum von Speyer vor den früheren Wohnhäusern der zwölf in der Nazizeit verfolgten und deportierten Menschen, an ihr Schicksal erinnern. Speyerer Schülerinnen und Schüler werden dabei deren Biografien verlesen.

Der Initiator des Stolpersteinprojekts, der Kölner Künstler Gunter Demnig wird nach Angaben der Verantwortlichen nicht anwesend sein.