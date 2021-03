Zur Erinnerung an die rund 600 Juden in Landau, die im Nationalsozialismus verfolgt, gedemütigt, vertrieben und ermordet wurden, sind weitere Stolpersteine verlegt worden. Der Künstler Gunter Demnig aus Köln montierte vier Steine in der Bismarck- und der Gerberstraße. Es war bereits die 15. Verlegung Demnigs in Landau. Damit kommt die Stadt jetzt auf insgesamt 271 Stolpersteine.