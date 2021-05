Mit einer Stolperschwelle erinnert die BASF seit Dienstag an über 30.000 Zwangsarbeiter, die im Dritten Reich auf dem Werksgelände in Ludwigshafen ausgebeutet wurden. Die BASF will ihre Mitarbeitenden ermutigen, heute klar Position zu beziehen - gegen Rassismus oder Antisemitismus.

BASF

"Stolpersteine sind Orte der Erinnerung"

"Die Schwelle steht stellvertretend für mehr als 30.000 Menschen, ihre Geschichten und ihre Schicksale", sagte Michael Heinz, Leiter des BASF-Standorts Ludwigshafen und Vorstandsmitglied am Dienstag. Die Stolperschwelle wurde an Tor 2 am BASF-Besucherzentrum verlegt. "Stolpersteine sind Orte der Erinnerung, an denen wir den Blick nach unten richten, um uns vor den Opfern zu verneigen und uns an sie zu erinnern", sagte Monika Kleinschnitger, Sprecherin des Vereins "Ludwigshafen setzt Stolpersteine" laut einer Mitteilung.

"Viele Zwangsarbeiter verloren dadurch ihr Leben"

Die Zwangsarbeiter waren laut BASF in sieben Lagern in unmittelbarer Nähe des Werksgeländes untergebracht, die schlecht gegen Luftangriffe geschützt waren. "Auch die Bezahlung, Arbeitsbedingungen, Verpflegungsrationen und medizinische Versorgung der Zwangsarbeiter unterschieden sich deutlich von denjenigen der deutschen Arbeiter. Viele Zwangsarbeiter verloren dadurch ihr Leben", so die BASF. Als Zwangsarbeiter waren in den damaligen Werken der IG Farben in Ludwigshafen vor allem Franzosen und sogenannte Ostarbeiter beschäftigt - außerdem etwa 7.000 Kriegsgefangene.

Die BASF in Ludwigshafen dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

BASF-Mitarbeiter sollen heute "im Alltag klar Position beziehen"

Das Unternehmen will mit der Stolperschwelle auch einen Bogen zu aktuellem Rechtspopulismus und Demokratiefeindlichkeit schlagen: Dazu habe die BASF die Initiative "Gedenken. Nachdenken. Umdenken" gegründet, um eine "Erinnerungskultur" im Unternehmen zu verankern, hieß es. "Es geht darum, sich auseinanderzusetzen – zum Beispiel ganz konkret mit Parallelen zu heutigen demokratiefeindlichen, rassistischen und antisemitischen Strömungen“, so Standortleiter Heinz. "Wir wollen Mitarbeitende wie Führungskräfte dazu anzuregen, im Alltag klar Position zu beziehen." In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte KZ Osthofen bei Worms erarbeitet die BASF nach eigenen Angaben ein Seminarprogramm für Mitarbeitende.

Über den Künstler Gunter Demnig

Der Künstler Gunter Demnig, der die Stolperschwelle für die BASF anfertigte, hat nach Unternehmensangaben seit 1996 mehr als 75.000 Stolpersteine in über 1.200 deutschen Kommunen sowie weiteren europäischen Ländern verlegt.