Störfall bei der BASF auf der Friesenheimer Insel

Die BASF meldet einen Störfall in ihrem Mannheimer Werk auf der Friesenheimer Insel. Am Morgen gab es dort einen technischen Defekt in einer Anlage. Deshalb werde in den kommenden Tagen überschüssiges Gas über eine Fackel verbrannt, teilte der Chemiekonzern mit. Wegen des damit verbundenen Lärms und Feuerscheins bittet die BASF die Nachbarn auf der Friesenheimer Insel um Verständnis.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Raffinerie wandelt die BASF in ihren Produktionsanlagen in Mannheim Rohstoffe durch chemische Reaktionen in andere Stoffe um. Über Rohrleitungen, die unter dem Rhein hindurchführen, werden diese Stoffe ins BASF-Stammwerk Ludwigshafen gepumpt.