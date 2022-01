Erste Störche zieht es zurück aus dem Süden in die Südpfalz

Nach Angaben des Storchenzentrums im südpfälzischen Bornheim sind die ersten Störche aus dem Süden in die Pfalz zurückgekehrt. Dass ein Teil der Störche bereits jetzt im Januar heimkehrt, sei nicht ungewöhnlich. Sollte es den Tieren doch noch zu kalt sein, würden sie in der Regel einfach noch einmal in den nähergelegenen Süden ziehen, beispielsweise nach Frankreich. Bis alle heimischen Störche wieder in der Pfalz sind, könne es durchaus noch bis April dauern. Denn ein Großteil der Zugvögel fliegt in den Wintermonaten bis nach Afrika und hat demensprechend einen längeren Heimweg.