Pfälzer Störche sind in Westafrika eingetroffen

per Mail teilen

Mehrere Störche, die im Sommer in der Pfalz gebrütet hatten, sind wohlbehalten in ihrem Winterquartier im Senegal angekommen. Das sagte Jessica Lehmann vom „Verein Pfalzstorch“ in Bornheim dem SWR.

Andere Tiere ersparen sich den über 4.000 Kilometer weiten Flug nach Westafrika. Sie fliegen nur wenige 100 Kilometer nach Frankreich. Manche Störche bleiben sogar im Winter in der Pfalz. Sie haben entweder Verletzungen oder haben ihren Zugtrieb verloren, weil sie zeitweise in Gefangenschaft gelebt haben.

In Rheinland-Pfalz leben mittlerweile fast 500 Brutpaare. Allein im Bereich der Stadt Neustadt nisteten in diesem Jahr zwölf Weißstorch-Paare und zogen 32 Küken auf.